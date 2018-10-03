عاجل

  • منصور: يجب إخضاع إسرائيل للمساءلة الكاملة وفقا للقانون الدولي

شؤون فلسطينية

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، عن استحداث جائزة حسني الأشهب للمعلم المقدسي المتميز، وذلك رداً على منع الاحتلال اليوم الأربعاء، احتفالاً في القدس؛ لتكريم رجال وسيدات لهم بصمات واضحة في قطاع التعليم في المدينة، بمناسبة الذكرى الـ 20 لرحيل "حامي التعليم في القدس بعد عام 1967" الراحل حسني الأشهب.

وأكد صيدم، أن إطلاق هذه الجائزة، يأتي وفاءً لروح الأستاذ الأشهب ورسالته الخالدة، إذ مثّل نموذجاً مشرفاً في الدفاع عن قطاع التعليم في القدس وتثبيته.

وأشار وزير التربية إلى أن منع الاحتلال لهذا الاحتفال في القدس "يأتي ضمن الحملة الشرسة التي تُشن ضد قطاع التعليم في المدينة، وأن حماية التعليم في المدينة المقدسة على رأس أولويات وزارة التربية، إذ تواصل الوزارة ومن خلال برنامج حماية التعليم في القدس تكثيف جهودها للدفاع عن الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني في القدس، كما ستواصل الوزارة تعزيز المزيد من مدارس التحدي حول القدس، وليس أقلها مدرسة (الخان الأحمر)، وفي باقي المناطق المهمشة، وتلك التي تقارع التمدد الاستيطاني".

وكان الاحتلال، منع الوزير صيدم اليوم الأربعاء من دخول القدس للمشاركة في الفعاليات التربوية المختلفة هناك.

أخبار ذات صلة

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

نقيب المحامين يُطالب الرئيس بعدم اعتماد معاوني النيابة الجدد لعدم النزاهة والشفافية

نقيب المحامين يُطالب الرئيس بعدم اعتماد معاوني النيابة الجدد لعدم النزاهة والشفافية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

حركة حماس تُنهي حوارات وفدها مع جهاز المخابرات المصرية

حركة حماس تُنهي حوارات وفدها مع جهاز المخابرات المصرية

الحمد الله يحذر المُهربين: سنتعامل بحزم مع من يمس حياة المواطنين

الحمد الله يحذر المُهربين: سنتعامل بحزم مع من يمس حياة المواطنين

شهيد و15 إصابة برصاص الاحتلال في تظاهرة عند معبر إيزر

شهيد و15 إصابة برصاص الاحتلال في تظاهرة عند معبر إيزر

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة في موقع زهرة الفنجان

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

التربية تستحدث جائزة حسني الأشهب رداً على منع الاحتلال لاحتفال بذكراه

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

الاحتلال يهدم مُنشأة تجارية في حزما بالقدس

الحمد الله يحذر المُهربين: سنتعامل بحزم مع من يمس حياة المواطنين

الحمد الله يحذر المُهربين: سنتعامل بحزم مع من يمس حياة المواطنين

إصابة ثلاثة مواطنين بجراح أحدهم بحالة خطيرة بحادث عرضي وسط القطاع

إصابة ثلاثة مواطنين بجراح أحدهم بحالة خطيرة بحادث عرضي وسط القطاع

بمشاركة هنية.. جماهير المغازي تُشيع جثمان الشهيد إبراهيم العروقي

بمشاركة هنية.. جماهير المغازي تُشيع جثمان الشهيد إبراهيم العروقي

فيديو: &#34;حكاوي الحياة&#34; مهرجان لنساء ناجيات من مرض السرطان بغزة

فيديو: "حكاوي الحياة" مهرجان لنساء ناجيات من مرض السرطان بغزة

منوعات

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

&#34;قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع&#34;.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

"قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع".. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

عربي

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

صور: اصطدام طائرتين في مطار الخرطوم

صور: اصطدام طائرتين في مطار الخرطوم

مقتل نجل البغدادي الأصغر بغارة روسية في سوريا

مقتل نجل البغدادي الأصغر بغارة روسية في سوريا

صديقا خاشقجي: دخل قنصلية في اسطنبول ولم يخرج منها

صديقا خاشقجي: دخل قنصلية في اسطنبول ولم يخرج منها