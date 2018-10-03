الاحتلال يُلغي حفل تكريم لمعلمين في القدس

ألغت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مهرجاناً احتفالاً بمدرسة دار الطفل العربي، وسط القدس المحتلة، بحجة تنظيمه من قبل السلطة الفلسطينية.





وكان من المقرر إقامة المهرجان برعاية اللجنة القطرية، لتكريم المعلمين في ذكرى مرور 20 عاماً على وفاة المدير المؤسس لمدارس القدس حسني الأشهب.





وألصقت مخابرات الاحتلال، أمراً موقعاً من أمن الاحتلال الداخلي بمنع تنظيم الاحتفال.





ولفتت مصادر محلية إلى أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال ومركباتهم، أغلقوا الشارع الرئيسي، وفرضوا حصاراً عسكرياً على محيط المدرسة، وأجبروا المشاركين والمشاركات على مغادرة المكان.

رام الله - دنيا الوطن