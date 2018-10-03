طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، كشفًا جديدًا، لسفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم الخميس.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة للحافلة التاسعة من الكشف السابق، وكذلك حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.ودعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.