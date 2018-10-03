طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، كشفًا جديدًا، لسفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم الخميس.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة للحافلة التاسعة من الكشف السابق، وكذلك حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.
ودعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، كشفًا جديدًا، لسفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم الخميس.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة للحافلة التاسعة من الكشف السابق، وكذلك حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.
ودعت المواطنين للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
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