شؤون فلسطينية

حركة حماس تُنهي حوارات وفدها مع جهاز المخابرات المصرية

حركة حماس تُنهي حوارات وفدها مع جهاز المخابرات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن وفدها القيادي برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري إلى القاهرة، أنهى جولة من الحوارات مع المخابرات المصرية.

ووفق ما نشرت حركة (حماس)، فقد تخلل زيارة الوفد عدة جولات من الحوار، استمرت على مدار أربعة أيّام مع المخابرات المصرية، اختُتمت بلقاء مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات، موضحًا أن الحوارات امتازت بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة، وساد الحوارَ جوٌ من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا.

وقالت الحركة: أكد الأشقاء المصريون على استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار، وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، كما أعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر ومتابعتها واهتمامها.

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