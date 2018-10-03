الحمد الله يحذر المُهربين: سنتعامل بحزم مع من يمس حياة المواطنين

رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، مقر الضابطة الجمركية في رام الله، بحضور مدير عام الضابطة الجمركية اياد بركات، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وضباط وكادر الجمركية.واطلع رئيس الوزراء على احتياجات الضابطة وانجازاتها، مشيدا باسم الرئيس محمود عباس والحكومة بجهودهم وعملهم الوطني، ومؤكدا تقديم كافة اشكال الدعم لعملهم والمؤسسة الأمنية في مكافحة التهريب.وأشار رئيس الوزراء إلى خطورة تهريب البضائع الفاسدة والوقود والتبغ والمخدرات، وآثارها المباشرة على سلامة المواطنين، والاقتصاد الوطني.وأكد الحمد الله ان المؤسسة الأمنية والجهات المختصة ستتعامل بحزم مع المهربين، ولن تسمح لهم المساس بسلامة وأمن المواطنين، وبالاقتصاد الوطني.