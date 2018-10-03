الجيش المصري يقتل 15 مسلحًا خططوا لتنفيذ عمليات عدائية باحتفالات أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 15 مسلحًا، اليوم الأربعاء، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في شمال سيناء.ووفقا لصحيفة (اليوم السابع)، فقد حصل قطاع الأمن الوطني على معلومات تفيد باستعداد بعض العناصر المسلحة، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر، وتمت مداهمة تلك العناصر في إحدى المزارع بمدينة العريش والتعامل معهم.وأسفرت المداهمة عن مصرع 15 مسلحًا، وضبط كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة والذخيرة بحوزتهم.