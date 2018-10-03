صور: اصطدام طائرتين في مطار الخرطوم

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام سودانية: إن مطار الخرطوم الدولي شهد حادث تصادم بين طائرتين، اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن إغلاقه مؤقتا.ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا، فيما ذكر موقع (سودافاكس) أن التصادم تسبب بنشوب حريق وتضرر الطائرتين فيما قامت قوات الدفاع المدني بإطفاء الحريق ومنع انتشاره.