مقتل نجل البغدادي الأصغر بغارة روسية في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عن مقتل الإبن الأصغر لزعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي في غارة جوية روسية على سوريا تعود ليوم 22 أيلول الماضي.ونقلت الصحيفة عن القائد العسكري العراقي جبار المعموري قوله، إنّ الابن الأصغر للبغدادي لقي حتفه في مخبئه خلال الغارة الروسية، من دون أن يعطي أيّ تفاصيل عن اسمه أو سنّه.ويأتي ذلك، بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر لزعيم التنظيم في القتال ضمن صفوف مسلّحي التنظيم في سوريا، ففي تموز الماضي، لقي حذيفة البدري، ابن البغدادي، حتفه خلال القتال ضد قوات النظام والقوات الروسية بمحطة للكهرباء في حمص ب‍سوريا.