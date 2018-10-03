أرملة الجاسوس الإسرائيلي "كوهين" تتوسل للرئيس بشار الأسد

رام الله - دنيا الوطنتوجهت نادية كوهين، أرملة الجاسوس الإسرائيلي، أيلي كوهين، الذي عمل في سوريا كجاسوس لصالح إسرائيلي تحت اسم كامل أمين ثابت، وأعدم عام 1965 بعد الكشف عنه، توجهت إلى الرئيس السوري بشار الأسد راجية أن يعيد عظام زوجها إلى إسرائيل.وقالت أرملة كوهين في مؤتمر دولي موجهت حديثها للرئيس بشار الأسد: اتوجه إليك بمحبة، أرجو أن يعم السلام في بيتك وفي بلدك، أطلب من الرحمة، أطلق سراح إيلي، أعد رفاته، زوجي 83 عاما، عساك تنظر إلينا بصورة مختلفة.وتابعت: حين توفيت حماتي، تأسفت لأنها لم ترى قبر ابنها. ساعدنا وأعطينا القبر.. ونشعر بالراحة أنا وأولادي وحتى هو كي يشعر أنه قبر في أرضه، أرجو أن تستجيب المرة إلى ندائي ويكون ردك العطاء، أمد يدي للسلام، كي يمكننا العيش بصورة مغايرة.