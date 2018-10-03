15 إصابة برصاص الاحتلال في تظاهرة عند معبر ايزر





وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 15 مواطنًا أصيبوا برصاص الاحتلال، وبحالات اختناق نتيجة قيام قوات الاحتلال باستهدافهم، كما واستهدف الجنود سيارة اسعاف بقنبلة غاز مباشرة عند حاجز بيت حانون.





وكان المواطنون الفلسطينيون قد توافدوا الى معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".











رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مشاركتهم في فعاليات "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار"، عند حاجز بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.