مباشر | اصابات برصاص الاحتلال خلال تظاهرة "معا لحاية حقوق اللاجئين" امام حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

15 إصابة برصاص الاحتلال في تظاهرة عند معبر ايزر

15 إصابة برصاص الاحتلال في تظاهرة عند معبر ايزر
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مشاركتهم في فعاليات "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار"، عند حاجز بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 15 مواطنًا أصيبوا برصاص الاحتلال، وبحالات اختناق نتيجة قيام قوات الاحتلال باستهدافهم، كما واستهدف الجنود سيارة اسعاف بقنبلة غاز مباشرة عند حاجز بيت حانون.

وكان المواطنون الفلسطينيون قد توافدوا الى معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".



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