أبو الغيط: الجامعة العربية تتابع مع مصر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، ان الجامعة ستبقى تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربية، وحشد الطاقات العربية من اجل مساندة ودعم الشعب الفلسطيني داخل فلسطين.وقال أبو الغيط: بالإضافة إلى ذلك، سيتم متابعة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مؤكدا أن طَي صفحة الانقسام هي مطلب فلسطيني عربي وكل محبي فلسطين وذلك من أجل أن يصبح الفلسطينيين أكثر قدرة لمجابهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفك الحصار عن قطاع غزة والتصدي للمؤامرات التي تقوم بها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.