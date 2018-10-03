مباشر | اصابات برصاص الاحتلال خلال تظاهرة "معا لحاية حقوق اللاجئين" امام حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

عزام الأحمد: نريد دعمًا عربيًا لتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني

عزام الأحمد: نريد دعمًا عربيًا لتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني.

واستعرض الأحمد، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية، وما تتعرض له عملية السلام المتعثرة خاصة في ظل الهجمة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المدينة المقدسة، واللاجئين، ومحاولة إزاحتها عن الطاولة، ضمن مؤامرة تصفية القضية التي تسمى "صفقة القرن"، مؤكدا على أهمية الدعم العربي في تعزيز الموقف السياسي الفلسطيني للتصدي لكل المؤامرات الهادفة للنيل من القضية الفلسطينية.

وقال الاحمد في تصريحات لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا" عقب اللقاء، انه تم وضع الأمين العام في صورة ما يجري في الخان الأحمر وقرار اسرائيل هدم القرية وطرد سكانها من أجل أن تكون امتدادا وترتبط مع البحر الميت وتقسيم الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية.

واوضح، ان اللقاء تناول أيضا خطورة قانون القومية اليهودي العنصري والذي أقره الكنيسيت والذي يمس جوهر القضية الفلسطينية ويهدد طرد فلسطينيي 1948، بالإضافة الى الحراك السياسي الذي تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تتم بغطاء ما تسمى بصفقة القرن في ظل صمود القيادة والشعب الفلسطيني لمواجهة ذلك وضرورة توحيد الجهود العربية لإحباط ذلك . 

وقال الأحمد، ان الامين العام وخلال اللقاء تحدث عن نتائج زيارته الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة الاجتماعات الثنائية التي عقدها والتي تشير الى احتمال تغيير في الموقف الاميركي والذي يحتاج الى جهد كبير من خلال ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حل الدولتين.

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