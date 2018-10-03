بمشاركة هنية.. جماهير مخيم المغازي تشيع جثمان الشهيد ابراهيم العروقي





وكان المسن العروقي قد استشهد برصاصة في الظهر من قبل قوات الاحتلال، على الحدود الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في طار فعاليات الارباك الليلي، مما أسفر عن اصابة العديد من المواطنين.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد العروقي، اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس).