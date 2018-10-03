شؤون فلسطينية

فيديو: "حكاوي الحياة" مهرجان لنساء ناجيات من مرض السرطان بغزة

فيديو: "حكاوي الحياة" مهرجان لنساء ناجيات من مرض السرطان بغزة
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
أقامت جمعية العون والأمل لرعاية مرضى السرطان، مهرجاناً الفريد من نوعه من حيث مضمونه وما يحمله من فقرات تتحدث خلالها مريضات السرطان الناجيات منه، عن تجاربهن في مع هذا المرض خلال فترة علاجهن.

وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين والأطباء ورجال الأعمال ومريضات سرطان وناجيات ومؤسسات مجتمع مدني ومحلي ووفد من مستشفى الميداني الأردني بمدينة غزة،

واستعرض بالمهرجان لوحة فنية رسمتها نساء ناجيات من سرطان الثدي خلال الفترة الماضية، من خلال العلاج المكثف إضافة للدعم النفسي والمعنوي الذي كان له عوامل كبير في الشفاء والنجاة، من خلال باكورة نشاطات وبرامج قامت بها مؤسسة العون والأمل لرعاية مرضى السرطان.

وقالت إيمان شنن، مدير برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان، على هامش الحفل، بأن هذا المهرجان هو رسالة لكل امرأة للفحص المبكر، وأن مرض السرطان ليس نهاية الحياة، وهذا المهرجان سيكون مساحة لنساء ناجيات يتحدثن عن تجاربهن مع المرض، ودفعة قوية للمريضات الجدد بالعلاج، من خلال دعم نفسي متواصل من خلال هذه النشاطات التي نوفرها لهم إلى جنب العلاج المكثف.

وقال شنن، بان جمعيتها، تقوم بتوفير العديد من الخدمات المجانية للمريضات من خلال تركيزهم على القطاع غزة، من خلال تأمين المواصلات والعلاجات والصور الطبية والتحاليل اللازمة بشكل مجاني كامل، من خلال الدعم الذي تتلقاه الجمعية من القطاع غزة الخاص بغزة.

من جانب أخر، قالت الناجية أنصاف، بأن هذا المرض كان بداية لحياة جديدة، وفرصة جيدة بان أكون قوية بداخلي، وأن اترجم هذه القوة الفعلية، وقمت بالتطوع داخل الجمعية، خاصة بعد نجاتي، وأن اشرح تجربتي الشخصية مع هذا المرض، وكنت دوماً التقي بالمريضات الجديدات، وكنت أحفزهن على العلاج بدعم نفسي ومعوني متواصل الى جانب العلاج بكافة أشكاله.

أما الناجية تغريد الحمامي، التي توقفت على خشبة المهرجان وتحدثت عن تجربتها والتي لاقت تشجيعاً كبيراً من الحاضرين، خاصة وأنها دخلت في مرحلة يرثى لها، لكن قدرتها على الحياة من خلال الدعم التي تلقته من المؤسسة كان لها عون مساعد في النجاة من هذا المرض.

وقال الناجية الحمامي، بأن مريضة السرطان بحاجة لمن يسندها بشكل مستمر، وأن العامل النفسي والمعنوي هام جداً ويشكل 95%، من نسبة العلاج، خاصة مع متابعتها المستمر مع المراكز المتخصصة والمستشفى المتخصص لعلاجها على طول فترة إصابتها بالمرض.

وعزفت الفرقة الغنائية على أنغام الشفاء والحب للمريضات وسط تفاعل كبير منهن، ومن الحاضرين من كافة الفئات معبرين عن سعادتهم بأن يلتقوا بحفل ناجيات، بخلاف الأعوام الماضية.

 

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