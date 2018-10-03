قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن تسللا عبر السياج من وسط القطاع





وزعم الموقع ذاته، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضبطت سكيناً مع الفلسطنييين.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينييْن اثنين، تسللا عبر السياج الفاصل من وسط قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.