شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن تسللا عبر السياج من وسط القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن تسللا عبر السياج من وسط القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينييْن اثنين، تسللا عبر السياج الفاصل من وسط قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.

وزعم الموقع ذاته، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضبطت سكيناً مع الفلسطنييين.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


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