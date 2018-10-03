الشرطة تُنظم نشاطاً بعنوان (أمنكم بأيديكم) لأكثر من 400 طالب في بيتا

نظمت الشرطة صباح اليوم، نشاطاً مفتوحًا تحت عنوان (أمنكم بأيديكم) لأكثر من 400 طالب من مدرسة ذكور اسكندر الخوري، بمحافظة بيت لحم، حيث شمل هذا النشاط مواضيع تخص الطلاب بمختلف أعمارهم.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة بيت لحم، نظمت صباح اليوم نشاطاً شرطياً مفتوحاً بعنوان (أمنكم بأيديكم) لأكثر من 400 طالب من المدرسة بحضور ضباط متخصصين من مركز الشرطة المتنقل، والتفويض السياسي، وفرع المرور، وفرع هندسة المتفجرات، وذلك في سبيل نشر ثقافة القانون، وإطلاع الطلاب على عمل الشرطة كل في اختصاصه.





وأضاف البيان، أن هذا النشاط الذي أقامته الشرطة شمل أكثر من 400 طالب من المدرسة بمختلف أعمارهم، حيث تم تقديم محاضرات خاصة لهم حول تدريب طواقم من طلاب المدارس على كيفية قطع الشارع بشكل آمن وصحيح، ومساعدة زملائهم أثناء دخولهم ومغادرتهم المدرسة، وأيضاً حول مواضيع الجرائم الإلكترونية، وما هو مردودها السلبي على المجتمع، ومخاطر الأجسام المشبوهة، وكيفية تجنب الوقوع بمخاطرها.

رام الله - دنيا الوطن