إطلاق النموذج الموحد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، النموذج الموحد للمرصد الوطني، لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور كافة المؤسسات الشريكة.





وأكد بسام الخطيب، وكيل وزارة شؤون المرأة، على أهمية إطلاق هذا النموذج، الذي سيستخدم لتغذية المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وبأن المرصد ليس بديلاً عن عمل أي من المؤسسات الشريكة، بل يمثل خطوة في اتجاه تكامل العمل، وتوحيد الجهود، لتزويدنا بالبيانات الضرورية في تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات.





وأضاف الخطيب: بأن الوزارة والتي من أهم أولوياتها العمل مع كافة الشركاء لمناهضة العنف ضد المرأة، على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه المرحلة التجريبية، ليتم لاحقاً التعرف على الثغرات في النموذج، إن وجدت ومعالجتها.





وأعرب الخطيب عن شكره للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على دعمها للمرصد، بإعتبارها داعماً استراتيجياً للوزارة منذ بداية تأسيسها، وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





وقدم الخبير الدكتور حنا نخلة، عرضاً موجزاً عن النسخة النهائية للنموذج، والتي تم نقاشها سابقاً مع الشركاء، وتحتوي على كافة المعلومات الضرورية بداية من بيانات المؤسسة، التي قدمت الخدمة، وأسئلة عامة عن الحالة، نوع العنف وتفاصيله، والخدمات التي تم تلقيها.

رام الله - دنيا الوطن