وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزرات والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى طاقم الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني.وقرر المجلس الموافقة على وضع المشاريع الهيكلية التالية موضع التنفيذ، ومنها مخطط دورا القرع، قوصين، مركة، ووادي الفارعة، ووضع عدة مشاريع تنظيمية موضع التنفيذ وهي مشروع تغيير صفة استعمال في المزرعة القبلية، وبيت وزن، والديوك، ورام الله، وطمون، وبيت إيبا، ونوبا، والبيرة.ووافق المجلس على مشاريع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شوارع في تياسير، وبيرزيت، وكفر اللبد، وميثلون.ووافق المجلس على مشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الإفراز والإسكان لمشروعين في بيت أمرين، ومشروع في عين سينيا، وطوباس.وشكل مجلس التنظيم الأعلى عدة لجان فرعية لزيارة مواقع متعددة لمشاريع تغيير صفة استعمال في البيرة، والرامة، والجربا، وكفر ثلث.كما قرر الموافقة على الاستئنافات لعدة طلبات، ومنها: طلب ترخيص في رام الله، وجفنا، وبرهام، وعين عريك، ودير ابزيع، وعراق بورين، ودير ابزيع، والبيرة، ودير عمار.ورد عدة استئنافات، وذلك في المزرعة الشرقية، وبيتونيا، ورام الله.كما قرر المجلس، رد مشروع تعديل تنظيمي في جينصافوط، وأعاد مشروعين هيكلي تفصيلي لغايات الاستثمار للجنة الإقليمية للدراسة.وكلف اللجنة الإقليمية بإيداع مشروع للاعتراضات من جماعين، وقرر تمديد فترة الاعتراضات لهيكلي دوما، ومنح تسهيلات لترخيص مجمع خدمات في الجانية، وصالة رياضية في سنجل.