الأزبط: الفصائل موافقة على وجود سلاح وطني موحد وإطار سياسي لإدارته

خاص دنيا الوطنأكد خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أن فصائل المقاومة متفقة تماماً على أن يكون هناك سلاح وطني موحد، وفق إطار سياسي يدير هذا السلاح، مع البرنامج الوطني الفلسطيني، الذي يحمي برنامج المقاومة.وقال خلال لقاء له في برنامج "استوديو الوطن": "نحن ليس لدينا أي اعتراض على هذا المبدأ، ولكن على أساس أن يُعاد صياغة برنامج منظمة التحرير، وأن يعود البند الأساسي لها، وهو حماية مشروع المقاومة، وحماية سلاح المقاومة، وشرعنته، وليس التساوق مع المجتمع الدولي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي".وأكد أن هذا الأساس، سيعطي قوة لمنظمة التحرير التي سينبثق عنها سلطة فلسطينية، هي تدير الاتفاقيات الدولية والاعتراف المباشر وغير المباشر مع إسرائيل، وهذا يبقى شأن السلطة الفلسطينية، ولا تلتزم به منظمة التحرير كمرجع وطني.وقال الأزبط: "إن فصائل المقاومة، أبلغت جميع الأطراف بأنها لا تقبل الحديث عن سلاح المقاومة، طالما هناك احتلال لكل شبر من أرض فلسطين، ونحن مستعدون لتدميره بشكل واضح، حينما يتم تحرير آخر شبر من أرض فلسطين، ولكن قبل ذلك لا نقبل حتى مناقشة هذا الملف".