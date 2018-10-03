(الشاباك) يزعم اعتقال خلية لحماس بالضفة وُجّهت من غزة لتنفيذ عمليات





وقال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: "جهاز الشاباك اكتشف شبكة تابعة لحركة حاس في الضفة الغربية، تم توجيهها من قطاع غزة لتنفيذ عمليات ضد جنود الجيش"، على حد زعمه.





وادعى الموقع ذاته، أنه تم توجيه الخلية من قطاع غزة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.





رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه تم اعتقال خلية لحركة حماس في الضفة الغربية، تم توجيهها من قطاع غزة لتنفيذ عمليات.