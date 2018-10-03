شؤون فلسطينية

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول
رام الله - دنيا الوطن
استهجنت النيابة العامة الموقف الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صادر عنهم، حول قرارهم الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، كونه يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة، ومن باب خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من أعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين، وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة.

إذ إن النيابة العامة، كانت قد أعلنت بتاريخ 3/9/2018  عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية، وفقاً للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، وتم نشر الإعلان في الصحف اليومية، وكذلك تم إبلاغ وإرسال نسخة من الإعلان لنقابة المحامين، وإبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، الشريكة في كافة إجراءات التعيين.

وقد تم بتاريخ 22/9/2018 عقد الامتحان التحريري لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرستي البيرة الجديدة، والبيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة، وذلك ضماناً للنزاهة والشفافية في اختيار معاوني نيابة عامة، ذوي كفاءة ومهنية عالية.

وأكدت النيابة العامة، أن إلاجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلي النيابة العامة، نقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية  وفق الأصول.

وعليه تؤكد النيابة العامة، أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول، وأن النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إنه تم فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية.

أخبار ذات صلة

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الأزبط: الفصائل موافقة على وجود سلاح وطني موحد وإطار سياسي لإدارته

الأزبط: الفصائل موافقة على وجود سلاح وطني موحد وإطار سياسي لإدارته

الزق: لدينا الحق الحديث عن فوضى السلاح بغزة وكيفية إدارة سلاح المقاومة

الزق: لدينا الحق الحديث عن فوضى السلاح بغزة وكيفية إدارة سلاح المقاومة

(الشاباك) يزعم اعتقال خلية لحماس بالضفة وُجّهت من غزة لتنفيذ عمليات

(الشاباك) يزعم اعتقال خلية لحماس بالضفة وُجّهت من غزة لتنفيذ عمليات

إغلاق كرم أبو سالم وإجراءات ضد &#34;المستنكفين&#34;.. خطة حماس لمواجهة إجراءات السلطة الجديدة

إغلاق كرم أبو سالم وإجراءات ضد "المستنكفين".. خطة حماس لمواجهة إجراءات السلطة الجديدة

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار

الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار

الحمد الله يُطالب ألمانيا بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

الحمد الله يُطالب ألمانيا بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

مستوطنون يستولون على عقار وقطعة أرض جنوب الأقصى

مستوطنون يستولون على عقار وقطعة أرض جنوب الأقصى

منوعات

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

&#34;قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع&#34;.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

"قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع".. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

عربي

تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

تَسارُع انتشار الكوليرا مجدداً في اليمن

تَسارُع انتشار الكوليرا مجدداً في اليمن

المغرب يرفض استضافة مراكز احتجاز مهاجرين لصالح أوروبا

المغرب يرفض استضافة مراكز احتجاز مهاجرين لصالح أوروبا

فيديو: إيزيدية تكشف فجور(تنظيم الدولة): باعو صديقتي 12 مرة.. وهذا الفرق بيننا وبين زوجاتهم

فيديو: إيزيدية تكشف فجور(تنظيم الدولة): باعو صديقتي 12 مرة.. وهذا الفرق بيننا وبين زوجاتهم