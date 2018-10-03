صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الأربعاء، وفداً من بلدية بني زيد الشرقية بمحافظة رام الله والبيرة؛ لبحث عدة قضايا مشتركة تهم القطاع التعليمي، والتباحث في عدد من المشاريع التربوية المقترحة، ومن ضمنها بناء مدرسة مهنية جديدة في البلدة.





وضم الوفد رئيس البلدية عبد الجابر زين، وعدداً من الأعضاء، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي.





وأكد صيدم سعي الوزارة الدائم لتوفير كافة الإمكانات اللازمة في كافة أرجاء الوطن، والتي من شأنها رفعة التعليم، وخلق جو مناسب لإبداع الطلبة، مشيداً بعمل مجلس بلدي بني زيد، وحرصه على مصلحة أبنائه.





وشدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بالمسيرة التعليمية، من خلال الشراكة بين الوزارة والمجتمع المحلي، مضيفاً أن هناك خطط استراتيجية ودراسات ميدانية من طواقم مختصة، تقوم بتحديد الأولويات والاحتياجات لكل بلدة وفق المعطيات على أرض الواقع، مثمناً دور الهيئات والمجالس البلدية والمحلية في مساندة جهود الوزارة التطويرية، مشيداً بحرص بلدية بني زيد الشرقية، واهتمامها الكبير بخدمة العملية التعليمية.





من جهته، أشاد زين بالجهود التطويرية التي تخطوها الوزارة في سبيل إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، متطرقاً إلى توفير المجلس مبانٍ قديمة لترميمها وإقامة المدرسة المهنية فيها، معرباً عن أمله في تحقيق كافة المطالب التربوية، والتي تصب في مصلحة الطلبة.

رام الله - دنيا الوطن