الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في رام الله، وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والقائم بأعمال سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى فلسطين نزار القيسي.ورحب رئيس الوزراء بالوزير الضيف والوفد المرافق له، مهنئا اياه بانطلاق معرض الصناعات الأردني الرابع الذي نظم أمس الثلاثاء، وسيستمر على مدار 3 أيام في مدينة بيت لحم بمشاركة 60 مصنعا أردنيا من مختلف القطاعات.وجدد الحمد الله تأكيده على عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، على المستويات كافة، مثمنا موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.وأعرب رئيس الوزراء عن امله بتعزيز زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة الى زيادة الاستيراد من الأردن الشقيق بقيمة 500 مليون دولار.من جانبه، نقل الوزير الأردني تحيات رئيس الوزراء الأردني الى الحمد الله، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز التبادل التجاري وزيادته بين البلدين.