الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار





كما دانت التصريحات التي أصدرها خلال تلك الزيارة، والتي أكد فيها أن "غور الأردن الحدود الشرقية لدولة إسرائيل"، موضحاً أهمية الأغوار للزراعة الإسرائيلية.





وتعتبر الوزارة، أن تصريحات ديختر، تأتي في سياق المخططات الاستيطانية التوسعية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لتهويد الأغوار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين منها، عبر تنفيذ سلسلة طويلة من البرامج الاستعمارية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للأرض الفلسطينية، لتعود وتوظف تلك التغييرات كـدلائل وشواهد على حقها المزعوم في الأرض.



وقالت: إنه من الواضح، أن أركان الحكم في دولة الاحتلال يتسابقون على إطلاق المواقف الاستعمارية التوسعية، التي تعكس تفشي عقلية الاحتلال والاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية بالقوة، وثقافة العنصرية والفاشية، التي تُنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، دون وازعٍ من قانون أو أخلاق، وباستخفافٍ علني بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة.





وأوضحت، أنه مما لا شك فيه، أن انحياز إدارة ترامب وفريقها للاحتلال وسياساته، وصمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة قادة الإحتلال على إنتهاكاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا وأرض وطنهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومقدراتهم، يُشجع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في تعميق الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.





وعليه تُطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول بالدفاع عما تبقى من مصداقية مواقفها، وإدعاءاتها بالحرص على السلام وحل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، الزيارة التي قام بها رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي لمنطقة الأغوار المحتلة، برفقة ما يسمى "رئيس مجلس مستوطناتالأغوار".