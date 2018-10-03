شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار

الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، الزيارة التي قام بها رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي لمنطقة الأغوار المحتلة، برفقة ما يسمى "رئيس مجلس مستوطنات
الأغوار".

 كما دانت التصريحات التي أصدرها خلال تلك الزيارة، والتي أكد فيها أن "غور الأردن الحدود الشرقية لدولة إسرائيل"، موضحاً أهمية الأغوار للزراعة الإسرائيلية.

وتعتبر الوزارة، أن تصريحات ديختر، تأتي في سياق المخططات الاستيطانية التوسعية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لتهويد الأغوار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين منها، عبر تنفيذ سلسلة طويلة من البرامج الاستعمارية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للأرض الفلسطينية، لتعود وتوظف تلك التغييرات كـدلائل وشواهد على حقها المزعوم في الأرض. 

وقالت: إنه من الواضح، أن أركان الحكم في دولة الاحتلال يتسابقون على إطلاق المواقف الاستعمارية التوسعية، التي تعكس تفشي عقلية الاحتلال والاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية بالقوة، وثقافة العنصرية والفاشية، التي تُنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، دون وازعٍ من قانون أو أخلاق، وباستخفافٍ علني بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة.

وأوضحت، أنه مما لا شك فيه، أن انحياز إدارة ترامب وفريقها للاحتلال وسياساته، وصمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة قادة الإحتلال على إنتهاكاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا وأرض وطنهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومقدراتهم، يُشجع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في تعميق الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وعليه تُطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول بالدفاع عما تبقى من مصداقية مواقفها، وإدعاءاتها بالحرص على السلام وحل الدولتين. 

أخبار ذات صلة

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الأزبط: الفصائل موافقة على وجود سلاح وطني موحد وإطار سياسي لإدارته

الأزبط: الفصائل موافقة على وجود سلاح وطني موحد وإطار سياسي لإدارته

الزق: لدينا الحق الحديث عن فوضى السلاح بغزة وكيفية إدارة سلاح المقاومة

الزق: لدينا الحق الحديث عن فوضى السلاح بغزة وكيفية إدارة سلاح المقاومة

(الشاباك) يزعم اعتقال خلية لحماس بالضفة وُجّهت من غزة لتنفيذ عمليات

(الشاباك) يزعم اعتقال خلية لحماس بالضفة وُجّهت من غزة لتنفيذ عمليات

إغلاق كرم أبو سالم وإجراءات ضد &#34;المستنكفين&#34;.. خطة حماس لمواجهة إجراءات السلطة الجديدة

إغلاق كرم أبو سالم وإجراءات ضد "المستنكفين".. خطة حماس لمواجهة إجراءات السلطة الجديدة

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الرجوب : لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

الأمن الوقائي يُتلف 23 دراجة نارية غير قانونية في جنين

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

النيابة: إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة جدد سليمة وتمت وفق الأصول

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

صيدم يبحث مع بلدية بني زيد الشرقية قضايا تخص التعليم

الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

الحمد الله يستقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني

الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار

الخارجية تُدين تصريحات ديختر حول مطامع الاحتلال في الأغوار

الحمد الله يُطالب ألمانيا بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

الحمد الله يُطالب ألمانيا بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

مستوطنون يستولون على عقار وقطعة أرض جنوب الأقصى

مستوطنون يستولون على عقار وقطعة أرض جنوب الأقصى

منوعات

عرض مغرٍ جداً لـ&#34;دينا الشربيني&#34; من ابن عادل إمام

عرض مغرٍ جداً لـ"دينا الشربيني" من ابن عادل إمام

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

فيديو.. رانيا يوسف: بعد الطلاق استعدت جمالي وأصبحت مقبلة على الحياة

أحدهم كان يؤدي دور &#34;ميت&#34;.. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

أحدهم كان يؤدي دور "ميت".. لحظات مُرعبة لفنانين تُوفّوا أثناء التصوير

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

صور: هل بسمة بوسيل حامل في شهرها الثامن؟

فيديو: &#34;وفاء الكيلاني&#34; تُظهر &#34;نانسي عجرم&#34; بشكل لم تروه من قبل

فيديو: "وفاء الكيلاني" تُظهر "نانسي عجرم" بشكل لم تروه من قبل

فيديو: حبيب الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

فيديو: حبيب الفلسطينية "جيجي حديد" يتعرض لفضيحة بعد علاقته بخبيرة تدليك بعمر والدته

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون &#34;أكثر جمالًا&#34;.. رده غير متوقع

أحلام تطلب من طبيب التجميل في فرنسا أن تكون "أكثر جمالًا".. رده غير متوقع

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ&#34;الفوتوشوب&#34; لتبدو مثل &#34;كيم كارداشيان&#34;.. شاهد فضائح مُشابهة

أحمد الفيشاوي عدل خصر زوجته بـ"الفوتوشوب" لتبدو مثل "كيم كارداشيان".. شاهد فضائح مُشابهة

&#34;قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع&#34;.. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

"قفزت ونجوت بينما عمي لم يستطع".. ابن شقيق الراحل ياسر المصري يروي اللحظات الأخيرة

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

عربي

تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

تَسارُع انتشار الكوليرا مجدداً في اليمن

تَسارُع انتشار الكوليرا مجدداً في اليمن

المغرب يرفض استضافة مراكز احتجاز مهاجرين لصالح أوروبا

المغرب يرفض استضافة مراكز احتجاز مهاجرين لصالح أوروبا

فيديو: إيزيدية تكشف فجور(تنظيم الدولة): باعو صديقتي 12 مرة.. وهذا الفرق بيننا وبين زوجاتهم

فيديو: إيزيدية تكشف فجور(تنظيم الدولة): باعو صديقتي 12 مرة.. وهذا الفرق بيننا وبين زوجاتهم