الحمد الله يُطالب ألمانيا بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، مطالبته المجتمع الدولي، خاصة ألمانيا بالضغط على إسرائيل والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها، خاصة توسعها الاستيطاني، ومخططاتها للتهجير القسري، لا سيما بحق أهلنا في (الخان الأحمر).جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثل ألمانيا الجديد لدى فلسطين كريستان كلاغيس، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية، وانتهاكات الاحتلال، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، وتداعيات الإجراءات الأمريكية التي اتخذتها إدارة ترامب بحق شعبنا.وبحث الحمد الله مع كلاغس سبل تعزيز التعاون المشترك، بين البلدين، وتطويرها في كافة المجالات، مثمناً الدعم الألماني المتواصل لفلسطين، لاسيما على صعيد قطاعات التعليم والصحة والمياه، داعياً إلى استمرار الدعم الألماني السياسي على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاقتصادي على صعيد دعم اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.