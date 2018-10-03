قيادي حمساوي: قيادة منظمة التحرير تحول دون دخول حماس للمنظمة

رام الله - دنيا الوطنأكد يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن منظمة التحرير هي إطار جبهوي، يضم مجموعة من القوى والفصائل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق في القاهرة 2005، على أن يتم إعادة تأهيل مؤسسات المنظمة.وقال موسى خلال لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "الذي يحول دون دخول حركة حماس إلى المنظمة هو قيادة المنظمة، وفي بيروت تم الاتفاق على طريقة لانعقاد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الجميع فيه، ولكن الرئيس نقض ذلك".وأضاف: "حركة فتح هي التي تحوز على عدد كبير من المقاعد في المنظمة، حيث إن الذي يقود المنظمة هي حركة فتح، وهي تحاول أن تأتي بتقليعات غير طبيعية".وتابع: "عندما يُعلن الرئيس أبو مازن أن يكون السلاح واحد، فماذا يعني ذلك؟، عندما نكون في المنظمة فإن السلاح سيكون داخل الاطر التي نتفق عليها في المنظمة".وبين أن سلاح المقاومة له وضع خاص، كون الشعب افلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال، وبالتالي فهو ثروة للشعب الفلسطيني وأداة تحريره.