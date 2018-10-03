الخارجية: رسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي محاولة لتصحيح الاتجاه الذي تقوده إدارة ترامب





واعتبرت الوزارة، أن تلك الرسالة، إشارة مهمة تعكس وجود أصوات ناقدة لقرارات الحكومة الأمريكية، وغير راضية عن سياسات الإدارة في الشرق الأوسطية، خاصة إذا كانت هذه الأصوات الناقدة خارجة من الكونغرس الأمريكي.





ورأت الوزارة في هذه الرسالة بادرة إيجابية، وخطوة في الاتجاه السليم لتصحيح المسار، وتأمل أن تنضم مجموعات أخرى لهذه المجموعة؛ ليرتفع صوت الشعب الأمريكي في معارضة مواقف إدارته المعادية لشعبنا وحقوقه ومقدراته، وتأمل أن تتعزز تلك الخطوة بخطوات أخرى، إذ إن كتابة رسالة ليس كافياً لتحقيق الضغط المطلوب على الإدارة الأمريكية، للتراجع عن تلك القرارات.



الجدير بالذكر هنا، أن الرئيس محمود عباس، أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبتنا في حينه لحوار استراتيجي مع الكونغرس الأمريكي، الذي وللأسف الشديد لا

زال يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية (منظمة إرهابية)، وعليه نرى ضرورة توجه الكونغرس نحو مراجعة أعمق في طبيعة العلاقة مع فلسطين، الذي يجب أن تتوج بتغيير موقف الكونغرس من منظمة التحرير الفلسطينية، وإلغائه كافة القوانين التي صدرت عنه والمرتبطة بتلك النظرة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تتابع باهتمام كبير الرسالة التي بعث بها 112 عضو كونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع عن وقف دعم (أونروا) ومستشفيات القدس، وإعادة برمجة المساعدات الخارجية الثنائية بعيداً عن الضفة الغربية وقطاع غزة، لما يسببه ذلك من "تهديد استقرار المنطقة، وتقويض قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسيير المفاوضات" وفقاً للرسالة.