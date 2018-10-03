دويكات: اشتراطات دخول حماس لمنظمة التحرير تعجيزية

خاص دنيا الوطنأكد اللواء، سرحان دويكات، عضو المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن هناك مصالحة بين فتح وحماس، لافتا إلى أن المطلوب أن تكون هناك سلطة واحدة للوطن وبرنامج سياسي، وفصائل يلتف حولها الشعب الفلسطيني.وقال: "بعد عشر سنوات من حالة التسويف ورفع شعار المصالحة والوحدة، أرى أن الموضوع مشاغلة لشعبنا، ومازال هناك أجندة مرتبطة بخارج الوطن لها أهداف، ولذلك لا يمكن الوصول إلى أهدافنا الفلسطينية".وأضاف: "نحافظ على بقاء شعبنا وهويتنا وهو إنجاز كبير، وهذا لا يتحقق إلا بالوحدة الوطنية الحقيقية، وإخلاصنا للفكرة والقضية، وبالتالي قبل إعلان الجزائر، كان هناك برنامج سياسي فلسطيني من البحر إلى النهر، فما الذي يمنع بأن يكون هناك برنامج سياسي واحد، يعزز شعبنا في البقاء على أرضه".ولفت إلى أن هناك أجيالاً حملت السلاح وواجهت الاحتلال، قبل إنشاء حركة حماس، موضحاً أن حركة فتح هي المسؤولة عن حل قضاياها المالية وغيرها.وقال: "الحل الوحيد، أن تعلن حركة حماس بأنها تنظيم سياسي شريك في المنظمة، ولها ما لنا وعليها ما علينا، وأن تُسلم الحكم للسلطة والحكومة وتمكنها، فهذا تطبيق للمصالحة الحقيقية على الأرض".وفي السياق، أشار دويكات إلى أن اشتراطات دخول حماس إلى المنظمة، هي اشتراطات تعجيزية.