157 مولودًا يومياً في قطاع غزة خلال سبتمبر

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن قطاع غزة، شهدَ خلال شهر أيلول/ سبتمبر الفائت 4725 مولودًا جديدًا، بمعدل 157 مولودًا يومياً.





وأظهرت الإحصائية أن 52% من مواليد أيلول/ سبتمبر ذكورًا، بواقع 2445 مولودًا جديدًا، مقابل 48% إناث بواقع 2280 مولوداً.





وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة، إلى أنها سجلت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي 1697 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 956 مولوداً.





وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 861 مولود، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 644 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 567 مولوداً جديداً.





وحسب إحصائية الأحوال المدنية، فإن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 288 حالة وفاة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.





وجاء توزيع الوفيات في محافظات القطاع الخمس كالتالي: "محافظة غزة 93 تبليغاً عن حالة وفاة، ومحافظة خانيونس67 تبليغاً عن وفاة، وسجلت محافظة الوسطى 37 تبليغاً عن وفيات، ومحافظة الشمال 44 تبليغاً عن حالة وفاة، في محافظة رفح 47 حالة وفاة".

رام الله - دنيا الوطن