تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنكلف الرئيس العراقي برهم صالح، عقب أدائه اليمين الدستورية، السياسي عادل عبد المهدي، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وفق ما أفاد موقع (سكاي نيوز عربية)، أمس الثلاثاء.وجاء اختيار صالح، لعبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيساً للعراق، وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.وحصل صالح، الذي تعهد أثناء أدائه اليمين بحماية وحدة العراق وسلامته، على 219 صوتاً من أصل 329 عضواً في البرلمان، بعد جولتين من الانتخاب.وشغل عبد الهادي، منصب نائب رئيس الجمهورية من 7 نيسان/أبريل 2005 إلى 31 أيار/ مايو 2011 في عهد الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، كما عمل وزيراً للنفط من 8 أيلول/ سبتمبر 2014 حتى 2016.