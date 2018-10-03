السعودية تُجدد تأكيدها: قضية فلسطين مركزية للأمتين الإسلامية والعربية
رام الله - دنيا الوطن
جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمتين الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً.
جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمتين الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الثلاثاء.
كما أكدت المملكة، على ضرورة حل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية، التي تقدمت بها المملكة عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وذلك في كلمتها أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك.
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