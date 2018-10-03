فيديو: فتاة مغربية تطلب من الرئيس الفرنسي طلباً غريباً.. ويرد بتقبيلها





فقالت الطالبة: نحن طلبة جدد أتينا من المغرب، نعاني من مشكلة السكن الطلابي، أرجوك سيدي نعاني كثيراً، فيما طالبته أخرى بالحصول على الجنسية الفرنسية".





أخذ الرئيس الفرنسي الموضوع بمنتهى الجدية، وبادر بسؤالها متى جاءت إلى هنا؟ فردت "منذ اسبوع سيدي، جئنا إلى هنا متفائلات من أجل تحقيق حلمنا"، فسألها في أي جامعة قمتما بالتسجيل وفي أي شعبة.





قام الرئيس بتقبيلها، ثم أوضح لهما، أن قضية "الجنسية الفرنسية" هو أمر يجب أن يأخذ منحى قانونياً وقال: هذا أمر سيئ بالنسبة لبلدك المغرب، يجب عليك مكافأته والعودة في النهاية، ووعد الأخرى بأنه سيتكفل بتوصيل رسالتها بشأن السكن الطلابي.

رام الله - دنيا الوطنأوقفت طالبة مغربية تدرس في فرنسا، الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وسط حشد غفير، لتطلب منه مساعدتها لإيجاد مكان لها في السكن الطلابي، وكان الغريب في الحدث، أن الرئيس قد توقف واستمع لحديثها بشكل كامل.