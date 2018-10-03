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شؤون فلسطينية

القدرة: استشهاد مسن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق المغازي وسط القطاع

القدرة: استشهاد مسن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق المغازي وسط القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، على استشهاد المسن ابراهيم أحمد نصار العروقي (78 عاما)، برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما أسفر عن عدة اصابات بالرصاص والاختناق.


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