القدرة: استشهاد مسن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق المغازي وسط القطاع





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما أسفر عن عدة اصابات بالرصاص والاختناق.









رام الله - دنيا الوطناكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، على استشهاد المسن ابراهيم أحمد نصار العروقي (78 عاما)، برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.