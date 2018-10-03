عشراوي تلقي محاضرة شاملة لرئيس وأعضاء وموظفي بعثة الشرطة الأوروبية





وشددت في هذا السياق على أن حماية حقوق وحريات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على نظام عادل وديمقراطي، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، يقع ضمن أولويات عمل القيادة، وقالت: "إن معالجة القضايا الداخلية لا يتم بمعزل عن الاحتلال، الذي يؤثر سلباً على جميع مناحي الحياة، وهنا يجب وضع الأمور في سياقها، فالاحتلال هو السبب الأساسي لمعاناة شعبنا، والمعيق الرئيسي لأسس بناء مؤسسات الدولة، ونظامها الديمقراطي".



وأثنت عشراوي في نهاية المحاضرة، على دور البعثة والقائمين عليها في تدريب قوى الشرطة الفلسطينية، وتطوير أدائهم، ودعمهم لقطاعات العدالة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة تعزيز أطر التعاون، والتنسيق في جميع المجالات.



رام الله - دنيا الوطنقدمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، محاضرة شاملة لرئيس وأعضاء بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين، وجميع المسؤولين والعاملين فيها، وذلك في مقر البعثة برام الله.وتطرقت عشراوي في البداية، إلى الوضع السياسي العام، وآخر التطورات السياسية، عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطاب الرئيس أمامها الأسبوع الماضي، وتأكيده على الحقوق الفلسطينية، ورفضه للإملاءات والضغوطات، ولفتت إلى الخطوات الفلسطينية المستقبلية على ضوء التصعيد الإسرائيلي، والتواطؤ الأمريكي، وعجز المجتمع الدولي، وانعكاس ذلك على فرص السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة عموماً.كما استعرضت الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك ضرورة إتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام، وواقع الحريات وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وعمل الشرطة المدنية في دولة فلسطين.