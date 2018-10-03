هل من جديد في ملف العمرة بالمحافظات الجنوبية لهذا العام؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، أن هناك اتصالات مستمرة مع الجهات المصرية؛ لإعادة استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية.وقال اللوح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "موضوع العمرة للمحافظات الجنوبية، موضع اهتمام بالنسبة لنا في السفارة، ونأمل أن يتم إنجاز ملف العُمرة قريباً".بدوره، أكد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أنه لا جديد في ملف العمرة حتى الآن، لافتاً إلى أن السفارة الفلسطينية في القاهرة، تتواصل مع الجهات المصرية المسؤولة؛ لتمكين المواطنين في المحافظات الجنوبية من أداء العمرة لهذا العام".وقال: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء رسمي، وفي حال وصول أي معلومات، سيتم الإعلان عنها فوراً".من جانبه، أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، أنه حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن أي موافقة لسفر المعتمرين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ لأداء مناسك العمرة.وقال: "هناك جهود مبذولة من وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسميح طبيلة، وزير النقل والمواصلات، وكذلك دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة".وتوقع أبو مذكور، أن يفوق عدد المعتمرين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية لهذا العام، 30 ألف معتمر ومعتمرة.