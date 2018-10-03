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ترامب: الملك سلمان لن يبقى أسبوعين في السلطة بدوننا

ترامب: الملك سلمان لن يبقى أسبوعين في السلطة بدوننا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدلى بتصريح غير دبلوماسي، بشأن السعودية الحليف الوثيق لبلاده.

وحذر ترامب، وفق الوكالة، العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة لـ (أسبوعين) دون دعم الجيش الأمريكي.

وقال ترامب أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي، أمس الثلاثاء، "نحن نحمي السعودية، ستقولون إنهم أغنياء، وأنا أحب الملك، الملك سلمان، لكني قلت أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشنا"، ولم يذكر ترامب، متى قال ذلك للعاهل السعودي.

وبرغم الكلام الخشن، بحسب وصف (رويترز)، فقد أقامت إدارة ترامب علاقة وثيقة مع السعودية، التي تعتبرها حصناً في مواجهة طموح إيران بالمنطقة.

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