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فيديو: إيزيدية تكشف فجور(تنظيم الدولة): باعو صديقتي 12 مرة.. وهذا الفرق بيننا وبين زوجاتهم

فيديو: إيزيدية تكشف فجور(تنظيم الدولة): باعو صديقتي 12 مرة.. وهذا الفرق بيننا وبين زوجاتهم
فتاة ازيدية
رام الله - دنيا الوطن
إسلام ميطاط، وهي فتاة استطاعت الهرب من تنظيم الدولة، تحدثت في مقطع مُصور بكل جُرأة، عن التفرقة في المعاملة ما بين نساء رجال تنظيم الدولة، وسبايا النساء الإزيديات.

تقول ميطاط: نساء تنظيم الدولة غير الإيزيديات.. الإيزيديات ليس لديهن اختيار، يأتي الرجل يراها، إذا أعجبته يشتريها يأخذها ويروح، ممكن في أسبوع واحد يشتريها 10 أشخاص، يتم بيعها من واحد إلى آخر.

 

استطردت، أن نساء رجال الدولة، يتم معاملتهن بشكل مختلف فتقول: "إذا تطلقت زوجاتهم فسوف تقضي العدة ثلاثة شهور، إذا زوجها قتل وليست حاملاً فتبقى أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا حامل تترك حتى تنهي حملها، وبعدها تقدر تتزوج".

وعن تجربتها الشخصية كشفت ميطاط، "أن صديقتها اشتروها 12 مرة، وهي الوحيدة التي استطاعت أن تهرب معي"، وتُكمل: "كنت أسمع أن أعضاء التنظيم وحوش جنسياً، سمعت قصصاً كثيرة، خصوصاً الإيزيديات، كانوا يتعرضن للعنف، مرة وحدة عمرها تسع سنوات، تعرضت لنزيف داخلي". 

يذكر، أن اليزيديين أو الإيزيديين هم مجموعة عرقية دينية تتمركز في العراق وسوريّة، يعيش أغلبهم قرب الموصل، ومنطقة جبال سنجار في العراق، وتعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وألمانيا، وجورجيا وأرمينيا. 

ينتمون عرقياً إلى أصلٍ كرديٍ ذي جذور هندوأوروبية مع أنهم متأثرون بمحيطهم الفسيفسائي، المتكون من ثقافات عربية وسريانية، فأزياؤهم الرجالية قريبة من الزي العربي، أما أزياؤهم النسائية فسريانية. 

يرى الإيزيديون أن شعبهم ودينهم قد وُجدا منذ وجود آدم وحواء على الأرض، ويرى باحثوهم أن ديانتهم قد انبثقت عن الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين.

ويرى بعض الباحثين الإسلاميين وغيرهم، أن الديانة الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام، ويرى آخرون، أن الديانة هي خليط من عدة ديانات قديمة مثل الزردشتية والمانوية أو امتداد للديانة الميثرائية، الشخصيات الأساسية في الديانة الإيزيدية هي عُدي بن مسافر، وطاووس ملك.

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