لليوم الثاني.. الإضراب يَعُمُّ مؤسسات (أونروا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

لليوم الثاني على التوالي، يخوض العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضراباً شاملاً عن العمل.



وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في (أونروا) أمير المسحال: إن الإضراب الشامل في كافة مؤسسات وكالة الغوث في قطاع غزة، جاء احتجاجاً على فصل عدد من الموظفين، وتحويلهم للعمل بالعقود الجزئية.وأضاف المسحال: "الإضراب يأتي استجابة لقرار من الاتحاد بعد وصول المفاوضات مع إدارة الوكالة حول قضية فصل مئات الموظفين إلى طريق مسدود، وإقدامها على اتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات".