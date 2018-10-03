رئيس سلطة المياة يلتقي وزيرة المياه الهندية





حيث تمكنت الهند من خفض عدد هؤلاء السكان من ٦٠٠ مليون إلي ١٠٠ مليون، خلال أربع سنوات، وسيتم القضاء على هذه الظاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في الذكرة السنوية 149 لميلاد المهاتما.



وأطلع م غنيم، الجانب الهندي على وضع المياه والصرف الصحي في فلسطين، وعلى وجه الخصوص، تحكم الاحتلال السافر بمصادر المياه الفلسطينية، والإغلاق المحكم على قطاع غزة، وكذلك تم إطلاعهم على أهم الإنجازات في قطاع المياه، رغم كل

التحديات الموجودة.



من جانبها، أعربت السيدة بهاراتي عن اهتمامها بالتجربة الفلسطينية، والتي تختلف تماماً عن نظيرتها في الهند، وفي هذا الإطار، أعرب الجانبان عن رغبتهم في تطوير علاقاتهم في قطاع المياه والصرف الصحي، وسيقوم الطرفان ومن خلال جهات الاختصاص، بالترتيب لإعداد مذكرة التفاهم للتعاون المشترك.

رام الله - دنيا الوطنخلال مشاركته في أعمال مؤتمر مهاتما غاندي للصرف الصحي، التقى المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه، وزيرة المياه والصرف الصحي الهندية، السيدة أما بهاراتي، ووكيل الوزارة، السيد بارمشوران أيار، وبمشاركة سفير فلسطين لدى الهند، عدنان أبو الهيجا، حيث هنأهم م . غنيم بنجاح المؤتمر، و النجاح المميز الذي حققته الهند في القضاء على أكبر ظاهرة تشكل خطراً مباشراً على صحة الناس والبيئة، والمتمثلة في قضاء السكان لحاجتهم في الخلاء، بسب عدم وجود المراحيض الصحية.