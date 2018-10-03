الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يُغلقون محطات وقود عشوائية

مرخصة، وإتلاف قرابة 25 ألف لتر سولار مغشوش، ومصادرة صهريج، يستخدم للتهريب ومصادرة وإتلاف تسع مضخات تعبئة للوقود.



وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، إلى أنه في مهمة مشتركة، وبمتابعة ومراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية (الأمن

الوطني، المخابرات، الشرطة، الخدمات الطبية، والارتباط العسكري) مساء اليوم الثلاثاء من إغلاق خمس محطات بيع وقود عشوائية، وغير مرخصة، وإتلاف قرابة 25 ألف لتر سولار مغشوش، ومصادرة صهريج يستخدم للتهريب وتسع مضخات تعبئة وقود؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء 2/10/2018 في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس خمس محطات بيع وقود عشوائية، وغير