فيديو: فتيات يرقصن على أنغام "موطني" الفلسطينية وسط لبنان







رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة من الفتيات الفلسطينيات، يؤدين عرضاً على أغنية "موطني" الفلسطينية في أحد شوارع مدينة صيدا في لبنان.ورفعت الفتيات في أيديهن العلمين الفلسطيني واللبناني سوياً، فيما ارتدين الكوفية السمراء على رؤوسهن، وتجمهر الناس حولهن في إعجاب واضح، ورفع أغلبهم هواتفهم النقالة لالتقاط صور للحدث وتوثيقه.