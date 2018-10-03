تمهيداً لهدمها.. قوات الاحتلال تُحاصر قرية (الخان الأحمر) بالقدس

رام الله - دنيا الوطنحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، التجمع السكني في قرية (الخان الأحمر) شرق القدس، تمهيداً لهدمه بعد انتهاء مهلة الاحتلال للأهالي لهدمه ذاتياً، فيما طالب أطفال (الخان) المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تزور البلاد، اليوم الأربعاء، بالضغط على إسرائيل، لمنعها من هدم منازلهم.وبحسب مواطنين، فقد لوحظ ومنذ ساعات الصباح الباكر إقدام سيارات عسكرية للاحتلال بالتوافد إلى منطقة (الخان الأحمر) ومحاصرة التجمع السكني بعد 48 ساعة من انتهاء مهلة الاحتلال لهدم منازلهم ذاتياً، وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ومع انتهاء مهلة الاحتلال، بعث أطفال من (الخان الأحمر)، رسالة إلى المستشارة الألمانية، طالبوها بالضغط على إسرائيل، لمنعها من هدم منازلهم، وناشدوها بالعمل على وقف مخطط الاحتلال لهدم وإخلاء التجمع، كما حمل الأطفال صوراً لميركل، ولافتات تحمل عبارات، تحذر من هدم التجمع السكني.وستصل ميركل إلى البلاد مساء اليوم الأربعاء، دون أن تزور الضفة الغربية، وتستمر الزيارة ليومين، تلتقي خلالها بمسؤولين إسرائيليين، حيث من المتوقع وبسبب زيارة المستشارة الألمانية، أن تؤجل سلطات الاحتلال عملية هدم (الخان الأحمر) وتشريد سكانه، كما ستثير ميركل ملف (الخان الأحمر) خلال اللقاء الذي سيجمعها برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.يذكر، أن سلطات الاحتلال، أمهلت أهالي (الخان الأحمر) حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لهدم منازلهم ذاتياً، وإلا ستقوم قواتها بذلك، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث ردت المحكمة التماس الأهالي ضد قرار إخلائهم وتهجيرهم؛ لتوسيع المشاريع الاستيطانية فوق أراضيهم.