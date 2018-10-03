الاحتلال يعتقل مواطناً وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عزون الشرقي

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً من مدينة قلقيلية، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل عزون الشرقي.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب إسماعيل جبريل، عقب دهم منزله في حي كفر سابا، كما داهمت منزل عائلة أبو حميد، وفتشته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي السياق، نصبت تلك القوات منذ ساعات الصباح الباكر، حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي لبلدة عزون، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين، ما تسبب في حدوث أزمة مرورية بالمنطقة، فيما تجولت قوات خاصة بسيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية في شوارع وأزقة البلدة، خصوصاً أمام مدارس الذكور.