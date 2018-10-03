دون تقديم تنازلات كبيرة.. إسرائيل تسعى لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، إن إسرائيل تريد إنهاء صفقة عاجلة مع حركة حماس بوساطة مصرية، لافتةً إلى أن حكومة الاحتلال تريد ذلك دون تقديم تنازلات كبيرة.



وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن وفد حركة حماس يناقش خلال وجوده في القاهرة ملفين أساسيين، الأول يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، والثاني التوصل لاتفاق مع مصر لإنهاء صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وإن أرادت تل أبيب عدم تقديم تنازلات كبيرة، تحسب لحركة حماس أمام المجتمع الدولي.وأضافت: "إسرائيل معنية بالتوقيع على صفقة طويلة الأمد، تقضي بتهدئة طويلة بوساطة مصرية، في حين ترغب حركة حماس إتمام صفقة منفردة تتعلق بتبادل الأسرى، وتكون معلنة، ويحرر فيها أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط".