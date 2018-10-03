الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: غسان عليان، ومحمد زكريا عليان، وخالد أبو غوش، وأحمد يوسف عبيد، ومحمد علاء محمود، وبراء وائل محمود، وعبد الفتاح أبو صايمة، ووسيم داري، عقب دهم منازلهم في البلدة، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.