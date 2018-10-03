فجراً.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين فلسطينيين.جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات لمنازل المواطنين في مناطق الضفة الغربية.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحماتها واعتقالاتها للمواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، ومصادرتها للأسلحة والأموال بزعم أنها مخصصة لتنفيذ العمليات.