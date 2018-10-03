عربي

التفاصيل الكاملة لاختفاء كاتب سعودي بقنصلية الرياض في اسطنبول

التفاصيل الكاملة لاختفاء كاتب سعودي بقنصلية الرياض في اسطنبول
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أثار اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول ضجة واسعة، تناقلتها صحف عالمية وعربية.

وحسب موقع (عربي 21)، فقد بدأت القضية مع إعلان خطيبة خاشقجي، ومؤسسات صحفية وحقوقية، عن فقدان الاتصال مع الكاتب المعروف بعد ساعات من دخوله القنصلية، وانتهاء الدوام الرسمي لها دون خروجه.
 
وقالت خديجة أزرو، إن خاشقجي دخل إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة ظهراً، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن، حيث كانت رفقته عندما دخلها.

وراجع خاشقجي قبل أسبوع قنصلية الرياض في اسطنبول؛ لإجراء معاملات عائلية فيها، لكن موظفي القنصلية، طلبوا منه العودة بعد أيام لإتمام الإجراءات المتعلقة بمعاملاته؛ لأسباب بيروقراطية، وهو ما حصل اليوم بالفعل قبل "اختفائه".

 ونقل الموقع، عن مسوؤلين أتراك، قولهم: إن اتصالات سياسية تجري الآن على أعلى مستوى لمتابعة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، "وإن السلطات التركية تتابع القضية على أعلى المستويات، باعتبارها تمس أمن تركيا".

وأوضح، أن السلطات المختصة، رفعت الإجراءات الأمنية في كافة المطارات والمعابر التركية؛ للتأكد من منع إخراج خاشقجي من البلاد، مضيفاً أنها تعتقد أن الكاتب السعودي لا يزال موجوداً على الأراضي التركية.

وكان حساب معتقلي الرأي في السعودية على موقع (تويتر) ألغى تغريدة سابقة كان قد ذكر فيها، أن خاشقجي وصل بالفعل إلى السعودية، بعد "اختطافه" ظهر الثلاثاء في اسطنبول.

ونفى المسؤولون الأتراك، وفق الموقع، نبأ وصول الكاتب السعودي جمال خاشقجي إلى الرياض، بعد اختطافه من داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وفيما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الإنتربول السعودي إعلانه "استرداد مطلوب بقضايا احتيالية بشيكات دون رصيد"، ربط متابعو قصة خاشقجي بين اختفائه من تركيا وإعلان الإنتربول.

من ناحيتها، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريراً عن اختفاء الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي، بعد دخوله السفارة السعودية في تركيا.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن المتحدثين باسم وزارتي الخارجية التركية والسعودية، لم يردوا على الرسائل التي تطالبهم بالتعليق على مكان وجود خاشقجي المحتمل.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة السعودية، بكشف مصير الكاتب جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية، لإجراء معاملة روتينية.

كما أعلنت جمعية "بيت الإعلاميين العرب في تركيا" فقد الاتصال بالإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بعد توجهه لمقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية، للقيام ببعض الإجراءات الرسمية، وهو ما أكدته خطيبته. 

وقالت جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، في بيان لها: إنها "تنتظر بيانًا عاجلًا من السلطات السعودية حول وضع خاشقجي، وننتظر كذلك خروجه بشكل فوري من مقر القنصلية، وعودته لمقالاته في واشنطن بوست".

وأوضح البيان، أن خاشقجي "أحد الصحفيين المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط، وإعلامي ترأس عدة مناصب لعدة صحف في السعودية".

أخبار ذات صلة

من هو برهم صالح.. الرئيس الجديد للعراق؟

من هو برهم صالح.. الرئيس الجديد للعراق؟

اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بتركيا.. وهذه التفاصيل

اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بتركيا.. وهذه التفاصيل

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

السعودية تعترف بأخطاء للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

(روسيا اليوم): إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)

الكشف عن موعد محاكمة الداعية السعودي (سلمان العودة)

الطيران الأمريكي يبحث جاهداً عن صواريخ (إس 300) في سوريا

الطيران الأمريكي يبحث جاهداً عن صواريخ (إس 300) في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

شاهد: لو كنت رئيساً.. ما هو أول قرارتك؟

شاهد: لو كنت رئيساً.. ما هو أول قرارتك؟

الاحتلال يعتقل مواطناً وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عزون الشرقي

الاحتلال يعتقل مواطناً وينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عزون الشرقي

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس

فجراً.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة الغربية

فجراً.. قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة الغربية

ارتفاع جديد على درجات الحرارة وأجواء غائمة

ارتفاع جديد على درجات الحرارة وأجواء غائمة

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

الصحة: الطفل عسكرة سيخضع لعملية إنقاذ حياة

الصحة والعمل تبحثان قانون الضمان الصحي

الصحة والعمل تبحثان قانون الضمان الصحي

منوعات

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها &#34;حلا&#34; رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

هنا شيحة تكشف سبب اختفاء شقيقتها "حلا" رغم عودتها للفن.. لن تتوقع السبب

&#34;الأب&#34; في السينما المصرية.. وفاة جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

"الأب" في السينما المصرية.. وفاة جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعًا.. هل قصد زوجته زينة عاشور؟

هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعًا.. هل قصد زوجته زينة عاشور؟

سماح أنور تفاجئ جمهورها بهذه الصور الغريبة.. هل تعود للأكشن؟

سماح أنور تفاجئ جمهورها بهذه الصور الغريبة.. هل تعود للأكشن؟

فنان شاب يطلب الزواج من ياسمين صبري: &#34;بحبها وعايز أتجوزها&#34;

فنان شاب يطلب الزواج من ياسمين صبري: "بحبها وعايز أتجوزها"

روبي تساير الموضة وتتخذ قرارًا جريئًا غير شكلها كثيراً

روبي تساير الموضة وتتخذ قرارًا جريئًا غير شكلها كثيراً

بطلة كليب&#34;نور العين&#34;.. شاهد كيف أصبحت &#34;نيكول بردويل&#34; ملكة جمال لبنان 1992

بطلة كليب"نور العين".. شاهد كيف أصبحت "نيكول بردويل" ملكة جمال لبنان 1992

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

سرقة مجوهرات أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.. قيمتها خيالية

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

ناهد السباعي تكشف لأول مرة أسباب انفصالها قبل ساعات من حفل الزفاف

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

فيديو وصور: عارضة أزياء سورية شبيهة هيفاء وهبي تقلّد حركاتها.. وتتعرض للإنتقاد

عربي

من هو برهم صالح.. الرئيس الجديد للعراق؟

من هو برهم صالح.. الرئيس الجديد للعراق؟

اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بتركيا.. وهذه التفاصيل

اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بتركيا.. وهذه التفاصيل

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد أخبار وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

مصر: اكتشاف مقبرة &#34;كاتم الأسرار&#34;

مصر: اكتشاف مقبرة "كاتم الأسرار"