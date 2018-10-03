الرئيس عباس: يجب تعزيز موقفنا السياسي للتصدي لكل المؤامرات

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية الدعم الشعبي في تعزيز الموقف السياسي الفلسطيني، للتصدي لكل المؤامرات الهادفة للنيل من قضيتنا وتصفيتها.وشدد الرئيس عباس، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، إقليم حركة فتح في بيت لحم، على أهمية وحدة الصف الوطني، وتعزيز وحدة المجتمع.وقال: إن المسيرات التي تمت في مختلف أرجاء الوطن، خاصة في بيت لحم، شكلت رسالة دعم للتمسك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها القدس واللاجئين وكافة قضايا شعبنا.