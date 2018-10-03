حلس: سنبذل كل جهد مستطاع لحقيق المصالحة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن حركته ستبذل كل جهد مستطاع لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية.جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته حركة فتح في مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء، برعاية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وقال: "سنبذل في المصالحة كل ما يمكن بذله، وسنرى قريبا ثمرة هذه الجهود الذي يشرف عليها الاخوة الاشقاء في جمهورية مصر العربية"، شاكرا إياهم على جهودهم في ملف المصالحة.ودعا حلس خلال كلمة له، لإنهاء الانقسام، وتطبيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالبا في الوقت ذاته مواجهة صفقة القرن الامريكية، مثنيا على كلمة الرئيس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.