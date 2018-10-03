الرجوب: اتخذنا قراراً بالانفكاك عن إسرائيل وأتحدى حماس إن كانت تريد شراكة وطنية













رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن ظهور الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة كان له نكهة تميزت عن الجلسات الماضية سواء ما حظي به من تقدير من معظم دول العالم او انتخابه لمجموعة 77 بلس الصين.وقال الرجوب في لقاء له خلال برنامج "ملف اليوم"، على شاشة (تلفزيون فلسطين)، مساء اليوم الثلاثاء: "تعاطي مع الرئيس أبو مازن في ظل حصار وتهديد من جانب الإدارة الامريكية، والبعض كان يعتقد بان الرئيس محاصر، ولكن ما حظي به الرئيس وحضوره ومشاركاته ونتائج اللقاءات تؤكد ان قضية فلسطين هي قضية كانت ومازالت مركزية بالنسبة للمجتمع وهي مصدر للمساهمة الجدية في الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي".وأضاف: "دلالات المشاركة هذا العام يجب ان تراجع وتقيم بفهم قائم على انه كان هناك جهد امريكي إسرائيلي لمحاصرتنا، بالعكس ان الاستخفاف بترامب كان رسالة للإدارة الامريكية ولنتنياهو، فكانت القضية الفلسطينية حاضرة في معظم خطابات رؤساء العالم، فكله تحدث عن ضرورة انهاء عذابات الشعب الفلسطيني".وتابع: "نعلن عن دولة فلسطينية تحت الاحتلال، عندما نتوافق، فنعلن عنها من رام الله والقدس وغزة والخليل، ولكن لابد من إنضاج العالم الذاتي ومن تحقيق الوحدة الوطنية والاجماع الوطني، حيث بدأنا نقاش مع القوى السياسية على التوافق في الرؤية السياسية، وموقف سياسي موجد".واستطرد بقوله: "لكن البعض من الواضح اجندته بعيدة عن اجندتنا، ومن هنا، نحن في حركة فتح ندين السلوك الذي فيه حماقة وغباء وخسة، فلن نقبل بأن بعهّر رموز الحركة والرئيس أبو مازن بهذه الطريقة".وبين أن هناك قوى سياسية ظلامية لا تميز بين العدو المركزي وبين التناقضات الثانوية، بين مصلحة الوطن ومصلحة الفصيل، مشيرا إلى أن غزة وأهلها أبرياء من ذلك.وحول إمكانية إعادة العلاقات مع الإدارة الامريكية، أوضح الرجوب، أن هناك ثلاثة مسارات تم مناقشتها قبل توجه الرئيس الى الأمم المتحدة، وسيتم مناقشتها في اللجنة المركزية والتنفيذية والمجلس الثوري والمركزي، معلنا ان جلسة اللجنة المركزية ستكون يوم السبت.وقال: "قطعنا علاقتنا مع الامريكان ولن نعيدها الا بزوال الأسباب التي أدت الى ذلك، حيث ان هناك 112 عضوا في الكونغرس يرفضون سياسة ترامب ويطالبونه بإعادة تمول (أونروا) والمستشفيات، ومن هنا لا نقاش في هذا الموقف".وأضاف: "اما بالنسبة للإسرائيليين، فقد اتخذنا قرارا استراتيجيا له علاقة بالانفكاك مع الاحتلال، والذي سيبدأ بمراجعات وينتهي بأننا هنا وهم هناك، ولكن هذا يقتضي بأن يكون هناك اجماعاً وطنيا، وان يكون بقرار من مؤسسات المنظمة التي مازالت عنوان الشعب الفلسطيني".وتابع: "نتمنى خلال جلسة المجلس المركزي المقبلة أن تشارك كل الفصائل بما فيها الجبهة الشعبية والديمقراطية؛ لضمان أن يكون هناك قرارا استراتيجيا له علاقة بتحديد علاقتنا مع الاحتلال".واستطرد بقوله: "هناك قرارات من المجلس الوطني واللجنة المركزية منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث نرى ان الظروف ناضجة إقليمية ودوليا للبدء بتنفيذها، ولكن يجب ان يتم إنضاج العامل الذاتي بحده الأقصى بالوحدة الوطنية، وبحده الأدنى أن فصائل منظمة التحرير التي حملت الهم الفلسطيني ان تتوافق على برنامج سياسي تنظيمي، هو جزء منه متعلق بالعلاقة المستقبلة مع إسرائيل، بعيدا عن الانفعالات العاطفية والخطابات الشعبوية".وأكد ان حركته ذاهبة الى انفكاك مع الاحتلال، يقود لإنهائه، وإقناع المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن حركته ستضع الملف امام المجلس المركزي حول كيفية الانفكاك.وقال: "سنبدأ بشكل تدريجي الى ان نصل وبمقاومة شعبية حقيقية تقود الى ان مليون انسان ينزلون الى الشوارع ليطالبوا العالم بتوفير الحماية الدولية".وأضاف: "نحن منفتحون وايجابيون لان نتوافق على رؤية وطنية شاملة، فيها برنامج سياسي وتنظيمي، ومستعدون لبناء شراكة والجميع يكون في المنظمة، وبعدها نذهب الى الانتخابات"، متابعا: "أتحدى أن تعلن حماس قبولها بشراكة وطنية".وأشار الرجوب، إلى أن هناك قرار في ثلاثة قضايا، الأولى ملف الدولة واجب الوجوب في مواجهة الصراع، والثانية أن الوحدة الوطنية التي لا تتم الا بالحوار، ليس بالانقلاب الداخلي ولا بالتآمر مع أي طرف إقليمي، والثالثة الاصطدام مع الاحتلال.وحول انعقاد المجلس التشريعي بالتزامن مع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أصدر قرارا بأن الرئيس لا يمثل الشعب الفلسطيني، علق الرجوب بقوله: "هذه عبارة عن فقاعات إعلامية محدودة، وتسيء لمن أقدم عليه، وأتمنى ان جماعة حماس يراجعوا ذلك".ووجه رسالة الى حركة حماس قائلا: "لدينا ما نقوله ولدينا ما نقوم به، ولكن أنتم لستم اعداءنا، فاستحوا، فليس من حقكم ان تخونوا أبو مازن او ان تشككوا بهذه الحركة التي علمتكم وعلمت غيركم، فلن نسمح لأحد ان يتطاول على رموزنا وعلى رأسهم الرئيس أبو مازن"، مضيفا: "سنمرر لحركة حماس رسالة مباشرة، بأننا لا نستطيع الاستمرار ونقبل بهذا السلوك المعيب".وتابع: "الجرائم التي ارتكبتها حركة حماس على مدار السنوات الماضية، فلن نقبل بذلك، ورغم ذلك فإننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا، فلا يوجد هناك عقوبات في غزة وما تروجه حركة حماس معيب"، معتبرا أن ما تقوم به حماس في غزة لا يمثل الشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أعلن الرجوب أن جلسة المجلس المركزي المقبلة ستناقش الوضع الاقتصادي والحصار المفروض من الإدارة الامريكية.وقال: "نحن مستعدون لبناء شراكة في الحكومة والمنظمة، وبالتالي فتلعن حماس عن انهاء الانقسام واستعدادهم للسماح لحكومة الوفاق بممارسة صلاحياتها، وأن تتلاشى كل مظاهر السلطة الحمساوية على الأرض، سواء في المعابر او الجباية او الامن، والقضاء بمنطق بأننا شعب واحد، فإذا أعلنوا ذلك، فمستعدون الجلوس مع بعضنا ونعلن عن الخطة الثانية بالتوجه الى انتخابات ديمقراطية حرة، وان تشرف جامعة الدول العربية عليها، وما تفرزها يكون هو الاساس".واعتبر الرجوب أن الذي ينخرط في صفقة القرن هو الذي يسعى لتكريس الانقلاب، لافتا إلى أن هناك أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس تربوا على العقلية الوطنية ولا يشاركوا في هذا الانقلاب.